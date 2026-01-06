Обломки БПЛА упали на территории компрессорной станции в Ленобласти

По его словам, обломки БПЛА упали недалеко от деревни Бережки, в том числе на компрессорной станции. Жертв и пострадавших нет. Пожар не произошёл. Ущерб выясняется.
«В настоящее время место падения оцеплено полицией, проводятся проверочные мероприятия», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
До этого в Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА. Дрозденко также сообщал о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше