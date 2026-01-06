Ричмонд
Обломки БПЛА упали на территории компрессорной станции в Ленобласти

На территории Волховского района Ленинградской области был успешно подавлен БПЛА посредством использования систем РЭБ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, обломки БПЛА упали недалеко от деревни Бережки, в том числе на компрессорной станции. Жертв и пострадавших нет. Пожар не произошёл. Ущерб выясняется.

«В настоящее время место падения оцеплено полицией, проводятся проверочные мероприятия», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

До этого в Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА. Дрозденко также сообщал о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

