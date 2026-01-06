Жители Пензы сообщают о взрывах над городом, работают расчёты ПВО

Местные жители сообщили SHOT, что сильные хлопки начались после двух часов ночи, всего было зафиксировано от пяти до семи взрывов. Очевидцы также отмечают яркие вспышки в небе на восточной стороне города, которым предшествовал звук пролетающих дронов. Это уже вторая атака на город за последние сутки: ранее вечером губернатор области Мельниченко информировал о перехвате трёх беспилотников над регионом. В связи с инцидентом местный аэропорт временно приостановил свою работу, не осуществляя вылеты и приём рейсов.