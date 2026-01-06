Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусами и троллейбусом в Симферополе

В центре Симферополя произошло столкновение двух автобусов и троллейбуса, в результате которого пострадали пять пассажиров. По данным МВД, водитель автобуса маршрута № 70 на остановке у площади имени В. И. Ленина совершил наезд на троллейбус.

От удара троллейбус откинуло на стоящий рядом автобус ЛИАЗ. Всем пятерым пострадавшим пассажирам была оказана необходимая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырёх человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до четырёх.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.