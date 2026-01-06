Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусами и троллейбусом в Симферополе

От удара троллейбус откинуло на стоящий рядом автобус ЛИАЗ. Всем пятерым пострадавшим пассажирам была оказана необходимая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Ранее массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырёх человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до четырёх.
Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.