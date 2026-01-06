Ричмонд
Над регионами России за три часа сбили 55 украинских БПЛА

За три часа средства ПВО России уничтожили 55 украинских беспилотников над российскими регионами.

Источник: Аргументы и факты

За три часа средства противовоздушной обороны России уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были зафиксированы над территорией десяти российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перехват и уничтожение дронов происходили в вечернее время 5 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской и Ростовской областями, также средства ПВО работали в ряде других регионов страны.

Согласно официальным данным, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Рязанской, Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом, включая один дрон, направлявшийся в сторону Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об обезвреживании двух вражеских беспилотников, летевших в сторону российской столицы. К местам падения обломков БПЛА были направлены сотрудники экстренных служб.

