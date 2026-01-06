Над регионами России за три часа сбили 55 украинских БПЛА

За три часа средства противовоздушной обороны России уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были зафиксированы над территорией десяти российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Перехват и уничтожение дронов происходили в вечернее время 5 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской и Ростовской областями, также средства ПВО работали в ряде других регионов страны.
Согласно официальным данным, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Рязанской, Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом, включая один дрон, направлявшийся в сторону Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об обезвреживании двух вражеских беспилотников, летевших в сторону российской столицы. К местам падения обломков БПЛА были направлены сотрудники экстренных служб.