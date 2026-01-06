Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА рухнули на жилую многоэтажку в Твери

Тверь оказалась под ударом: обломки украинского дрона рухнули на жилой дом. По свидетельствам очевидцев, небо сотрясли около пяти взрывов, прежде чем дрон врезался в девятиэтажку, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Обломки БПЛА рухнули на жилую многоэтажку в Твери. Видео © SHOT.

После столкновения здание охватило пламя, а обломки разлетелись по двору. Спасатели и медики уже прибыли на место, выясняются данные о пострадавших.

Ранее сообщалось, что в небе над Пензой прозвучало несколько мощных взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны в настоящее время отражают атаку украинских беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше