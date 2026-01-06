Обломки БПЛА рухнули на жилую многоэтажку в Твери. Видео © SHOT.
После столкновения здание охватило пламя, а обломки разлетелись по двору. Спасатели и медики уже прибыли на место, выясняются данные о пострадавших.
Ранее сообщалось, что в небе над Пензой прозвучало несколько мощных взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны в настоящее время отражают атаку украинских беспилотников.
