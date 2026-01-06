Вблизи президентской резиденции в Венесуэле раздалась стрельба

В столице Венесуэлы слышны звуки стрельбы.
Интенсивная стрельба раздалась в ночь на 6 января в окрестностях президентского дворца Мирафлорес и на западе Каракаса (Венесуэла). Об этом сообщают местные жители в соцсети, публикуя видео с места событий.
«В настоящее время сообщается об интенсивной стрельбе и возможном обстреле из зенитных орудий вокруг президентского дворца Мирафлорес и в западной части Каракаса, Венесуэла. Видео запечатлели продолжительную стрельбу, трассирующие пули, освещающие ночное небо, и взрывы. Жители укрываются в помещениях из-за страха за свою жизнь и перебоев с электроснабжением в некоторых районах», — говорится в сообщениях, которые публикуют пользователи X.
В ряде сообщений фигурируют сведения о применении беспилотных или неопознанных летательных аппаратов, что может свидетельствовать о ведении зенитного огня либо о продолжающемся обстреле воздушных целей из стрелкового оружия. Эти данные трактуются либо как признак столкновений между прорежимными силами, либо как индикатор сохраняющейся неопределенности в вопросе фактического контроля над столицей.
Военно-воздушные силы США 3 января нанесли удары по объектам в Каракасе, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его вместе с супругой задержали и доставили в США, где инкриминировали контрабанду кокаина и заговор с целью применения оружия против США. Суд обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта, ему грозит до четырех пожизненных сроков.