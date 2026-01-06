Вблизи президентской резиденции в Венесуэле раздалась стрельба

«В настоящее время сообщается об интенсивной стрельбе и возможном обстреле из зенитных орудий вокруг президентского дворца Мирафлорес и в западной части Каракаса, Венесуэла. Видео запечатлели продолжительную стрельбу, трассирующие пули, освещающие ночное небо, и взрывы. Жители укрываются в помещениях из-за страха за свою жизнь и перебоев с электроснабжением в некоторых районах», — говорится в сообщениях, которые публикуют пользователи X.