За пять дней января в ДТП в Приморье погибли восемь детей, 361 травмирован

Всего с 1 по 5 января зарегистрировано 318 ДТП с участием детей до 16 лет. В ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетние остаются самой уязвимой категорией участников дорожного движения, будь они пешеходами или пассажирами автомобилей.