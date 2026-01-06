За пять дней января в ДТП в Приморье погибли восемь детей, 361 травмирован

За первые пять дней 2026 года на дорогах Приморского края в дорожно-транспортных происшествиях погибли восемь детей. Ещё 361 несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Всего с 1 по 5 января зарегистрировано 318 ДТП с участием детей до 16 лет. В ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетние остаются самой уязвимой категорией участников дорожного движения, будь они пешеходами или пассажирами автомобилей.
Анализ аварийности выявил грубые нарушения правил перевозки детей. Полицейские зафиксировали 11 случаев, когда дети или водители не были пристёгнуты ремнями безопасности, и ещё 23 эпизода, где родители перевозили детей без автокресел или удерживающих устройств, хотя их использование снижает риск травм на 75%.
Отдельную тревогу у инспекторов вызывает низкая культура безопасности среди детей-пешеходов. Лишь в 22 авариях у пострадавших несовершеннолетних были световозвращающие элементы на одежде, повышающие заметность в тёмное время суток.