Рядом с президентским дворцом в Каракасе слышны звуки стрельбы и взрывы

Рядом с президентским дворцом в Каракасе слышна стрельба. Видео © Х / Alerta Mundial.
Обстоятельства происходящего в данный момент неясны и уточняются. Согласно информации, опубликованной UHN Plus, в Каракасе также были замечены вооруженные люди и бронетехника. Как сообщают источники Noticias Caracol, в настоящее время проводится эвакуация министерств и правительственных зданий, находящихся в центре столкновений. Предприятия и заведения вблизи места происшествия закрыты в связи с чрезвычайной ситуацией.
Напоминаем, что политическая ситуация в Венесуэле остаётся крайне напряжённой после недавней военной операции США, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро.
В настоящее время обязанности главы государства исполняет Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющая обязанности главы Венесуэлы начала сотрудничество с американскими официальными лицами.
