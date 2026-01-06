Ричмонд
Рядом с президентским дворцом в Каракасе слышны звуки стрельбы и взрывы

В столице Венесуэлы Каракасе, неподалёку от президентского дворца Мирафлорес, слышны звуки стрельбы. Информация об инциденте поступила от новостного портала BNO News.

Рядом с президентским дворцом в Каракасе слышна стрельба. Видео © Х / Alerta Mundial.

Обстоятельства происходящего в данный момент неясны и уточняются. Согласно информации, опубликованной UHN Plus, в Каракасе также были замечены вооруженные люди и бронетехника. Как сообщают источники Noticias Caracol, в настоящее время проводится эвакуация министерств и правительственных зданий, находящихся в центре столкновений. Предприятия и заведения вблизи места происшествия закрыты в связи с чрезвычайной ситуацией.

Напоминаем, что политическая ситуация в Венесуэле остаётся крайне напряжённой после недавней военной операции США, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро.

В настоящее время обязанности главы государства исполняет Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющая обязанности главы Венесуэлы начала сотрудничество с американскими официальными лицами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

