Появились кадры со стрельбой в центре столицы Венесуэлы

Издание AFP сообщило о звуках стрельбы и работе ПВО у резиденции президента.
В столице Венесуэлы Каракасе раздалась стрельба и сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает международное агентство AFP со ссылкой на источники в городе.
«Звуки стрельбы слышны рядом с президентской резиденцией в Каракасе. Недалеко от здания замечена военная техника», — передает издание BNO News. Предварительно, системы ПВО работали по беспилотным летательным аппаратам в небе над городом.
Сообщения о стрельбе и возможных столкновениях поступают из правительственного района Мирафлорес. Инцидент происходит на фоне общей нестабильной политической ситуации в стране после недавних международных событий.