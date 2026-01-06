Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры со стрельбой в центре столицы Венесуэлы

В столице Венесуэлы Каракасе раздалась стрельба и сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает международное агентство AFP со ссылкой на источники в городе.

Издание AFP сообщило о звуках стрельбы и работе ПВО у резиденции президента.

В столице Венесуэлы Каракасе раздалась стрельба и сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает международное агентство AFP со ссылкой на источники в городе.

«Звуки стрельбы слышны рядом с президентской резиденцией в Каракасе. Недалеко от здания замечена военная техника», — передает издание BNO News. Предварительно, системы ПВО работали по беспилотным летательным аппаратам в небе над городом.

Сообщения о стрельбе и возможных столкновениях поступают из правительственного района Мирафлорес. Инцидент происходит на фоне общей нестабильной политической ситуации в стране после недавних международных событий.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше