12-летняя школьница получила травмы в ДТП с грузовиком в Тулунском районе

Напомним, по действующим нормам, детей до 7 лет можно перевозить исключительно в автокресле. Для ребят от 7 до 12 лет на заднем сиденье допускается использование штатного ремня безопасности, однако на переднем сиденье обязательное условие — наличие удерживающего устройства. Полицейские подчёркивают: помимо правильного оснащения, крайне важен спокойный стиль вождения — без резких манёвров и перестроений.