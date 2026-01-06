12-летняя школьница получила травмы в ДТП с грузовиком в Тулунском районе

Тревожная сводка с дорог Иркутской области: за минувшие сутки, 5 января, зарегистрировано три дорожно транспортных происшествия, в которых пострадали пятеро детей. Госавтоинспекция региона бьет тревогу.
Первое ДТП произошло в Тулунском районе на 1499 м километре трассы Р 255 «Сибирь». В 11:20 водитель автомобиля Toyota Corolla столкнулся с грузовиком FAW. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 34 летней водительнице и ее 12 летней пассажирке.
Спустя два часа, около 13:00, очередное происшествие случилось в Слюдянском районе на 172 м километре трассы Р 258 «Байкал». 39 летний водитель Toyota Carina допустил столкновение с автомобилем УАЗ. В этом ДТП травмы получил 5 летний пассажир седана, который находился в детском удерживающем устройстве.
Третье ДТП зафиксировано в 13:45 на 96 м километре автодороги «Тайшет Чуна Братск». Здесь столкнулись два автомобиля Volvo XC90. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась двум водителям и трём несовершеннолетним пассажирам в возрасте 7, 8 и 9 лет.
Напомним, по действующим нормам, детей до 7 лет можно перевозить исключительно в автокресле. Для ребят от 7 до 12 лет на заднем сиденье допускается использование штатного ремня безопасности, однако на переднем сиденье обязательное условие — наличие удерживающего устройства. Полицейские подчёркивают: помимо правильного оснащения, крайне важен спокойный стиль вождения — без резких манёвров и перестроений.