Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за падения обломка БПЛА в Твери погиб человек

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Обломок БПЛА попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери, погиб человек, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Источник: © РИА Новости

«В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. На месте работают все оперативные службы. Один человек погиб», — приводятся в Telegram-канале правительства региона слова Королева.

Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали. Им оказывают необходимую помощь. Пожар уже потушили.

Двоих пострадавших госпитализировали.

Глава региона выехал на место для принятия дальнейших необходимых решений.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше