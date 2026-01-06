Из-за падения обломка БПЛА в Твери погиб человек

«В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. На месте работают все оперативные службы. Один человек погиб», — приводятся в Telegram-канале правительства региона слова Королева.
Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали. Им оказывают необходимую помощь. Пожар уже потушили.
Двоих пострадавших госпитализировали.
Глава региона выехал на место для принятия дальнейших необходимых решений.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.