Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб в Твери после падения обломков БПЛА в окна жилой многоэтажки

Один человек погиб в Твери из-за падения обломков БПЛА, которые попали в окна жилого дома. Пожар ликвидирован. Данную информацию озвучил врио губернатора Тверской области Виталий Королёв.

Источник: Life.ru

«Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3:45. Из соседней квартиры спасён пострадавший. Один человек погиб», — говорится в сообщении.

Проведена экстренная эвакуация жильцов соседних квартир. Им оказывается вся требуемая помощь. Королёв также сообщил, что выезжает на место ЧП. Позже он добавил, что ещё двое пострадавших находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что Тверь оказалась под ударом: обломки украинского дрона рухнули на жилой дом. По свидетельствам очевидцев, небо сотрясли около пяти взрывов, прежде чем дрон врезался в девятиэтажку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше