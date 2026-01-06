Один человек погиб в Твери после падения обломков БПЛА в окна жилой многоэтажки

«Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3:45. Из соседней квартиры спасён пострадавший. Один человек погиб», — говорится в сообщении.
Проведена экстренная эвакуация жильцов соседних квартир. Им оказывается вся требуемая помощь. Королёв также сообщил, что выезжает на место ЧП. Позже он добавил, что ещё двое пострадавших находятся в больнице.
Ранее сообщалось, что Тверь оказалась под ударом: обломки украинского дрона рухнули на жилой дом. По свидетельствам очевидцев, небо сотрясли около пяти взрывов, прежде чем дрон врезался в девятиэтажку.
