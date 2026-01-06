Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Попал в окна одной из квартир» Губернатор рассказал о разрушениях в Твери после атаки БПЛА

В Твери обломок беспилотного летательного аппарата после отражения атаки попал в окна квартиры на девятом этаже жилого дома. Об этом в своем официальном сообщении заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

В Твери обломок БПЛА попал в многоэтажный дом после отражения атаки.

В Твери обломок беспилотного летательного аппарата после отражения атаки попал в окна квартиры на девятом этаже жилого дома. Об этом в своем официальном сообщении заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

«Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3:45. Из соседней квартиры спасён пострадавший. Один человек погиб», — сообщил Виталий Королев. Его слова передает telegram-канале «Тверская область. Официально». Он также добавил, что жители соседних квартир были эвакуированы, а он сам выезжает на место происшествия.

На месте работают все необходимые оперативные и аварийные службы. Инцидент произошел на фоне регулярных сообщений о попытках атак беспилотников на объекты в различных регионах страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше