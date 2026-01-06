«Попал в окна одной из квартир» Губернатор рассказал о разрушениях в Твери после атаки БПЛА

В Твери обломок БПЛА попал в многоэтажный дом после отражения атаки.
В Твери обломок беспилотного летательного аппарата после отражения атаки попал в окна квартиры на девятом этаже жилого дома. Об этом в своем официальном сообщении заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.
«Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3:45. Из соседней квартиры спасён пострадавший. Один человек погиб», — сообщил Виталий Королев. Его слова передает telegram-канале «Тверская область. Официально». Он также добавил, что жители соседних квартир были эвакуированы, а он сам выезжает на место происшествия.
На месте работают все необходимые оперативные и аварийные службы. Инцидент произошел на фоне регулярных сообщений о попытках атак беспилотников на объекты в различных регионах страны.