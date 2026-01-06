BNO: в Каракасе рядом с резиденцией лидера Венесуэлы раздались выстрелы

Выстрелы раздались недалеко от президентского дворца в венесуэльской столице Каракасе, сообщил портал BNO News со ссылкой на очевидцев.
Обстоятельства инцидента пока остаются неясными. Вместе с тем один из собеседников СМИ отметил, что «ситуация находится под контролем». В социальных сетях также появились кадры, на которых можно увидеть вооружённых людей.
Агентство France-Presse, в свою очередь, со ссылкой на собственный источник проинформировало, что над президентским дворцом в это время пролетели неизвестные беспилотники, по которым начали стрелять сотрудники сил безопасности.
Новостной портал Noticias Caracol сообщил, что в министерствах и правительственных зданиях была проведена эвакуация. Кроме того, была экстренно приостановлена работа организаций, находящихся рядом с резиденцией венесуэльского лидера.
Напомним, 5 января исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности главы государства. Она подчеркнула, что делает это с болью «из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу» незаконной военной агрессией.
Ранее также сообщалось, что руководитель Белого дома Дональд Трамп пригрозил Делси Родригес «ситуацией хуже», чем та, в которой оказался президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный американскими военными при атаке на республику 3 января и доставленный в США. Президент Соединённых Штатов добавил, что его предупреждения воплотятся в жизнь, если исполняющая обязанности главы Венесуэлы не будет действовать, как хочет Вашингтон.