В Курской области при атаке дрона пострадал настоятель храма

В Курской области в результате атаки беспилотника получил ранения настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, уточнив, что удар FPV-дрона пришелся на район Дома народного творчества в Судже.
По предварительным данным, у священнослужителя зафиксированы осколочные ранения лица и левой ноги. Ему была оперативно оказана первая медицинская помощь, после чего врачи приступили к дальнейшему лечению и наблюдению за состоянием пострадавшего.
Губернатор отметил, что отец Евгений активно помогал жителям Суджи, укрывал и вывозил людей, занимался организацией доставки и распределения гуманитарной помощи. Он также регулярно выезжал в приграничные районы с волонтерскими и духовными миссиями.
Весной прошлого года священник уже получал ранения во время подобного выезда, однако продолжал свою деятельность.
