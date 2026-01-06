Ричмонд
В Курской области при атаке дрона пострадал настоятель храма

В Курской области в результате атаки беспилотника получил ранения настоятель Свято-Троицкого храма.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области в результате атаки беспилотника получил ранения настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, уточнив, что удар FPV-дрона пришелся на район Дома народного творчества в Судже.

По предварительным данным, у священнослужителя зафиксированы осколочные ранения лица и левой ноги. Ему была оперативно оказана первая медицинская помощь, после чего врачи приступили к дальнейшему лечению и наблюдению за состоянием пострадавшего.

Губернатор отметил, что отец Евгений активно помогал жителям Суджи, укрывал и вывозил людей, занимался организацией доставки и распределения гуманитарной помощи. Он также регулярно выезжал в приграничные районы с волонтерскими и духовными миссиями.

Весной прошлого года священник уже получал ранения во время подобного выезда, однако продолжал свою деятельность.

Ранее в Запорожской области в результате атаки беспилотников ВСУ на зоопарк оказался ранен лев.

