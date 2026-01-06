Житель Твери погиб в результате падения обломка украинского БПЛА

Обломок украинского дрона попал в одну из квартир жилого дома в Твери — в результате погиб человек. Об этом во вторник, 6 января, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
— В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. На месте работают все оперативные службы, — добавил он.
Ранения получили двое людей, их оперативно госпитализировали врачи. Жителей соседних квартир эвакуировали, передает Telegram-канал правительства области.
5 января в результате удара дрона ВСУ по Судже также пострадал настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Он получил слепые осколочные ранения лица и левой ноги.
Кроме того, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в одну из строящихся многоэтажек в Курске. В тот момент на объекте никого не было.