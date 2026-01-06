В Ленинградской области подавили БПЛА

В Волховском районе Ленинградской области беспилотный летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате инцидента пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Обломки дрона упали вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. По предварительной информации, угрозы возгорания не зафиксировано, а возможный материальный ущерб в настоящее время устанавливается.
Территория происшествия была оцеплена сотрудниками полиции, на месте проводятся проверочные мероприятия. В воздушном пространстве Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, а жителей предупредили о вероятных перебоях в работе мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что в Курской области в результате атаки беспилотника получил ранения настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов.