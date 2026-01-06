Японию сотрясли четыре землетрясения всего за 16 минут

Затем последовали ещё три землетрясения: в 10:24 (4:24 мск) магнитудой 4,5, в 10:28 (4:28 мск) магнитудой 5,1 и в 10:34 (4:34 мск) магнитудой 3,8. Информации о жертвах или ущербе пока нет.
Ранее подземное колебание ощутили жители курортного города Сочи. Наиболее сильные толчки ощущались в районах Лазаревского и Лоо, вибрация была заметна даже на пятых-седьмых этажах. Некоторым пришлось временно покинуть свои дома. У кого-то с полок упали вещи, а в стенах появились трещины. Предварительно, магнитуда землетрясения оценивается почти в пять баллов, официальные данные ожидаются от сейсмологов.
