Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японию сотрясли четыре землетрясения всего за 16 минут

За короткий промежуток времени — всего 16 минут — японская префектура Симанэ пережила четыре подземных толчка. Как подсчитало РИА «Новости», опираясь на информацию главного метеорологического управления Японии, первое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 10:18 (4:18 мск) на глубине 10 километров. Оно не вызвало угрозы цунами, а в эпицентре сила толчков достигла 5+ по японской семибалльной шкале.

Источник: Life.ru

Затем последовали ещё три землетрясения: в 10:24 (4:24 мск) магнитудой 4,5, в 10:28 (4:28 мск) магнитудой 5,1 и в 10:34 (4:34 мск) магнитудой 3,8. Информации о жертвах или ущербе пока нет.

Ранее подземное колебание ощутили жители курортного города Сочи. Наиболее сильные толчки ощущались в районах Лазаревского и Лоо, вибрация была заметна даже на пятых-седьмых этажах. Некоторым пришлось временно покинуть свои дома. У кого-то с полок упали вещи, а в стенах появились трещины. Предварительно, магнитуда землетрясения оценивается почти в пять баллов, официальные данные ожидаются от сейсмологов.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.