Пять беспилотников сбили силы РЭБ над Пензой

«Работа ещё пяти беспилотников подавлена силами РЭБ на территории города Пензы. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования», — написал Мельниченко.
Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и получать информацию только из проверенных источников.
Ранее сообщалось, что в небе над Пензой прозвучало несколько мощных взрывов. Местные жители рассказали, что сильные хлопки начались после двух часов ночи, всего было зафиксировано от пяти до семи взрывов.
