Пять беспилотников сбили силы РЭБ над Пензой

Пять беспилотников были успешно нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы на территории Пензы, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. На местах падения БПЛА уже работают экстренные службы.

«Работа ещё пяти беспилотников подавлена силами РЭБ на территории города Пензы. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования», — написал Мельниченко.

Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и получать информацию только из проверенных источников.

Ранее сообщалось, что в небе над Пензой прозвучало несколько мощных взрывов. Местные жители рассказали, что сильные хлопки начались после двух часов ночи, всего было зафиксировано от пяти до семи взрывов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

