Губернатор Артамонов: после падения дрона загорелся промышленный объект

После падения беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов сообщил о возгорании на предприятии после инцидента с беспилотником.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он взял ситуацию под личный контроль и координирует действия экстренных ведомств.

Подобные инциденты стали происходить чаще в приграничных регионах. Местные власти усиливают меры по обеспечению безопасности критически важных инфраструктурных объектов.