Промышленный объект загорелся в Липецкой области после падения БПЛА

«После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Артамонов в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что пять беспилотников были успешно нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы на территории Пензы. На местах падения БПЛА уже работают экстренные службы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.