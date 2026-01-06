Ричмонд
Промышленный объект загорелся в Липецкой области после падения БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал о происшествии на промышленном объекте в Усманском округе. По его словам, возгорание началось после падения беспилотного летательного аппарата. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших.

«После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Артамонов в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что пять беспилотников были успешно нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы на территории Пензы. На местах падения БПЛА уже работают экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

