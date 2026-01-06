В Тверской области дрон влетел в квартиру, погиб человек: карта ударов дронов ВСУ 6 января

Украинские дроны атаковали несколько регионов РФ, есть погибшие и пострадавшие.
Киев атаковал дронами регионы России в ночь на 6 января. В Тверской области обломки дрона влетели в жилую квартиру, там начался пожар. Погиб человек, еще один пострадал. В Ленинградской области части БПЛА упали на территории компрессорной станции. В Липецкой области на территории промышленного объекта начался пожар. В Курской области из-за удара дрона был ранен священник, отец Евгений, помогавший мирным жителям восстановиться после вторжения ВСУ в регион. Подробнее о ночной атаке Украины по РФ — в материале URA.RU.
Москва.
Средствами ПВО были сбиты три дрона, летевшие на столицу, вечером 5 января. На месте падения обломков работали экстренные службы, отметил московский мэр Сергей Собянин в своем telegram-канале.
Тверская область.
Регион отражал атаку украинских беспилотников. Обломок одного из аппаратов попал в окна квартиры на девятом этаже многоквартирного дома. Один человек погиб. Начался пожар. Из соседней квартиры спасли пострадавшего, возгорание ликвидировали. Жителей соседних квартир эвакуировали и оказали им необходимую помощь. Временно исполняющий обязанности губернатора области Виталий Королев выехал на место происшествия, рассказали в telegram-канале Тверской области.
Ленинградская область.
В регионе была объявлена воздушная опасность. Губернатор области Александр Дрозденко предупредил о возможном замедлении мобильного интернета. Средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен дрон ВСУ в Волховском районе. Его обломки упали у деревни Бережки, некоторые из них — на территории компрессорной станции. Пострадавших не было, как и угрозы возникновения пожара. Ущерб устанавливался специальными службами. Место падения было оцеплено полицией, которая проводила там проверку. Дрозденко сообщил об этом в своем telegram-канале.
Липецкая область.
Липецкая область подверглась атаке дронов, пострадали люди.
Атака ВСУ началась вечером 5 января. В городе Елец обломки дрона попали по многоквартирным жилым домам. Пострадала одна женщина, ее госпитализировали с баротравмой. Других пострадавших не было. Специалисты проводили обследование территории и обезвреживание обломков дрона. В нескольких квартирах были повреждены стекла.
Позже в Елецком округе обломками дрона были повреждены крыши частных домов, была задета газовая труба. Специалисты устранили повреждения газопровода и восстановили газоснабжение. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочными ранением и оказали необходимую помощь. На месте падения дронов работали оперативные службы. Губернатор региона Игорь Артамонов поручил главе Елецкого округа Олегу Семенихину оценить ущерб и оказать жителям всю необходимую помощь.
Утром 6 января был введен красный уровень угрозы атаки дронов, писал Артамонов в своем telegram-канале. Из-за падения обломков дрона начался пожар на промышленном объекте в Усманском округе. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, не было, на месте работали оперативные службы.
Смоленская область.
На территории региона сбит дрон ВСУ. Пострадавших и повреждений, по предварительным данным, не было. Оперативные службы работали на месте падения обломков. Сохранялась опасность атаки БПЛА. Губернатор Василий Анохин в своем telegram-канале призвал жителей соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам и избегать открытых пространств, а при обнаружении беспилотника не снимать его, а звонить в 112.
Пензенская область.
Над регионом сбиты восемь дронов ВСУ. Разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор области Олег Мельниченко в своем telegram-канале. Он напомнил жителям о запрете на фотографирование и видеосъемку, а также публикацию материалов, на которых запечатлены БПЛА. В области был введен план «Ковер» — были ограничены полеты самолетов.
Тульская область.
Беспилотники Украины начали атаковать регион поздно вечером 5 января. К утру 6 января были сбиты три дрона, сохранялась опасность атаки БПЛА. Подразделения ПВО контролировали ситуацию в небе над областью, написал тульский губернатор Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Костромская область.
В ночь на 6 января на территории региона объявили беспилотную опасность, работали системы ПВО. На рабочее место приехал губернатор Сергей Ситников, он заслушал доклады оперативных служб о ситуации. Были приняты конкретные решения для обеспечения безопасности людей и работы служб жизнеобеспечения, все ведомства начали работу в режиме повышенной готовности. Ситуация в области контролировалась и была стабильной. Ситников в своем telegram-канале предупредил о том, что граждане могут услышать звуки от работы ПВО. Под утро стало известно, что над областью сбит один дрон, его обломки упали вне населенных пунктов, жертв и разрушений удалось избежать.
Брянская область.
Над регионом уничтожены 32 беспилотника ВСУ. Пострадавших и разрушений не было, на местах работали оперативные и экстренные службы, написал губернатор области Александр Богомаз в своем telegram-канале.
Курская область.
Из-за удара дрона по Судже пострадал священник (архивное фото).
Село Бегоща Рыльского района попало под удар украинского дрона, пострадал мирный житель, 59-летний мужчина. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением груди его доставили в Курскую областную больницу, медики приступили к оказанию помощи. Губернатор Александр Хинштейн в своем telegram-канале пожелал ему скорейшего выздоровления.
Еще один украинский дрон ударил по Дому народного творчества в Судже. Хинштейн сообщил о ранении настоятеля Свято-Троицкого храма, протоиерея Евгения Шестопалова — у него слепые осколочные раны лица и левой ноги, врачи оказывали ему необходимую помощь. Губернатор Курской области рассказал, что отец Евгений активно помогал курянам после вторжения ВСУ в регион — в августе он укрывал и вывозил суджанцев, доставлял и выдавал гуманитарку, выезжал в приграничье с волонтерскими и духовными миссиями, несмотря на предостережения об опасности.
«Я не раз просил его воздержаться от риска: но безуспешно. Батюшку не переделать. Дай Бог, чтобы он скорее встал на ноги!» — написал Хинштейн.
Белгородская область.
Регион подвергся нападению ВСУ. Два мирных жителя погибли — в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа на месте от ран скончался мужчина, это произошло еще до прибытия на место медиков. В селе Белянка погиб мужчина. «Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших… Вся Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Из-за атак пострадали несколько человек, были повреждены несколько объектов:
в городе Грайворон за помощью обратился 17-летний юноша, медики диагностировали ему минно-взрывную травму и баротравму, приступили к оказанию помощи. Была повреждена газель, из-за удара БПЛА загорелась легковушка, пожарные ликвидировали возгорание. Задело два дома, стоящих рядом, и надворную постройку. Третий дрон выбил окна частного дома и повредил два автомобиля. Четвертый выбил окна в частном доме и надворной постройке. В селе Дунайка Грайворонского округа из-за обстрела повреждено помещение предприятия, повторный обстрел выбил окна и повредил фасад частного дома;в городе Шебекино из-за атаки двух дронов были повреждены три домовладения: там выбило окна, повредило фасады, кровли, надворные постройки и ЛЭП, легковушку и газель. В селе Белянка Шебекинского округа был ранен мужчина с осколочными ранами плеча и бедра и баротравмой, повреждена легковушка, в селе Сурково — два автомобиля из-за взрыва дрона около предприятия;в селе Долго Валуйского округа дрон взорвался на территории частного дома, повредив его окна, фасад, забор, ворота и надворную постройку. В селе Кукуевка из-за атаки двух дронов были повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома;в селе Грушевка Волоконовского округа повреждены автомобили;в селе Ясные зори Белгородского округа под удар попал объект инфраструктуры, часть села осталась без света.
Ограничения полетов.
В нескольких аэропортах России вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, что было необходимо для обеспечения безопасности полетов:
Домодедово;Жуковский (Раменское);Пулково;Казань;Нижнекамск (Бегишево);Самара (Курумоч);Ульяновск (Баратаевка);Ярославль (Туношна);Уфа;Оренбург;Саратов (Гагарин);Пенза;Волгоград.