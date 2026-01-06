В Тверской области дрон влетел в квартиру, погиб человек: карта ударов дронов ВСУ 6 января

в городе Грайворон за помощью обратился 17-летний юноша, медики диагностировали ему минно-взрывную травму и баротравму, приступили к оказанию помощи. Была повреждена газель, из-за удара БПЛА загорелась легковушка, пожарные ликвидировали возгорание. Задело два дома, стоящих рядом, и надворную постройку. Третий дрон выбил окна частного дома и повредил два автомобиля. Четвертый выбил окна в частном доме и надворной постройке. В селе Дунайка Грайворонского округа из-за обстрела повреждено помещение предприятия, повторный обстрел выбил окна и повредил фасад частного дома;в городе Шебекино из-за атаки двух дронов были повреждены три домовладения: там выбило окна, повредило фасады, кровли, надворные постройки и ЛЭП, легковушку и газель. В селе Белянка Шебекинского округа был ранен мужчина с осколочными ранами плеча и бедра и баротравмой, повреждена легковушка, в селе Сурково — два автомобиля из-за взрыва дрона около предприятия;в селе Долго Валуйского округа дрон взорвался на территории частного дома, повредив его окна, фасад, забор, ворота и надворную постройку. В селе Кукуевка из-за атаки двух дронов были повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома;в селе Грушевка Волоконовского округа повреждены автомобили;в селе Ясные зори Белгородского округа под удар попал объект инфраструктуры, часть села осталась без света.