Угрозу беспилотной опасности объявили в Башкирии

Рано утром, 6 января, в Башкирии экстренные службы объявили режим «Беспилотной опасности».
Об этом около 5 часов утра сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. Согласно сообщению экстренного ведомства, ограничения на примем и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы.
В Росавиации подтвердили, что в воздушной гавани башкирской столицы действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. О снятии ограничений будет объявлено отдельно.
