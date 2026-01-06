Ричмонд
Угрозу беспилотной опасности объявили в Башкирии

В аэропорту Уфы ввели ограничения на вылет из-за беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром, 6 января, в Башкирии экстренные службы объявили режим «Беспилотной опасности».

Об этом около 5 часов утра сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. Согласно сообщению экстренного ведомства, ограничения на примем и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы.

В Росавиации подтвердили, что в воздушной гавани башкирской столицы действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. О снятии ограничений будет объявлено отдельно.

