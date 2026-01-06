Ричмонд
Страховая компания подала к Собчак иск о возмещении имущественного вреда

В суд Москвы поступил иск о возмещении имущественного вреда в отношении журналистки Ксении Собчак. Об этом свидетельствуют материалы дела.

Заявление подала страховая компания, в нем также указан мужчина по фамилии Соколов. Другие детали пока не сообщаются.

Беседа пройдет 26 января. Иск поступил в инстанцию еще в октябре прошлого года, передает РИА Новости.

23 октября 2024 года Соколов лишился права на пользование квартирой в результате иска, поданного журналисткой. Дополнительную информацию по делу в пресс-службе не предоставили.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что могло стать причиной такого судебного решения, и рассказала в отдельном материале о недвижимости Собчак.