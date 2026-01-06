Ричмонд
Белый дом оспаривает законность датского контроля над Гренландией

Заместитель главы администрации США Стивен Миллер публично поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. Он также заявил, что для безопасности Арктики и интересов НАТО остров должен стать частью Соединенных Штатов.

Заместитель главы администрации США Стивен Миллер публично поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. Он также заявил, что для безопасности Арктики и интересов НАТО остров должен стать частью Соединенных Штатов.

«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США», — сказал Миллер. Его слова передает РИА Новости. Его супруга Кэти Миллер разместила в социальной сети X изображение карты Гренландии в цветах американского флага с подписью «скоро».

Датские власти жестко отреагировали на эти заявления. Посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях и потребовал уважения к территориальной целостности. Этот инцидент развивается на фоне многолетнего интереса администрации Дональда Трампа к приобретению острова.

