Белый дом оспаривает законность датского контроля над Гренландией

Замглавы администрации США Стивен Миллер усомнился в праве Дании на Гренландию.
«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США», — сказал Миллер. Его слова передает РИА Новости. Его супруга Кэти Миллер разместила в социальной сети X изображение карты Гренландии в цветах американского флага с подписью «скоро».
Датские власти жестко отреагировали на эти заявления. Посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях и потребовал уважения к территориальной целостности. Этот инцидент развивается на фоне многолетнего интереса администрации Дональда Трампа к приобретению острова.