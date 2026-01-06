Белый дом оспаривает законность датского контроля над Гренландией

«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США», — сказал Миллер. Его слова передает РИА Новости. Его супруга Кэти Миллер разместила в социальной сети X изображение карты Гренландии в цветах американского флага с подписью «скоро».