В Хорлах установят мемориал в память о жертвах теракта ВСУ

Однако, по словам Сальдо, сейчас ещё рано говорить о конкретных сроках реализации этого проекта, поскольку погибшие ещё не преданы земле, а виновные в произошедшем не были официально названы.
«Уверен, что так и будет, однако сейчас планировать это рано», — сказал Сальдо РИА «Новости», отвечая на вопрос о планах установки мемориала в память о погибших в результате теракта.
Напомним, что ВСУ совершили атаки беспилотниками по гражданским объектам в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Мощность боезаряда одного из дронов достигала 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Не исключено, что к организации удара могли быть причастны британские спецслужбы. После произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. По последним данным, число погибших увеличилось до 29 человек, среди жертв двое детей. Общее число пострадавших составляет не менее 60 человек.
