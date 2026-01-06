МВД: мошенники стали использовать блокировку банковских карт в схемах обмана

В МВД пояснили, что злоумышленники, предварительно завладев персональными данными человека, имитируют звонок или обращение в банк от его имени с заявлением об утере карты или несанкционированных операциях. Это приводит к ее временной блокировке. «После этого они вступают в контакт с настоящим владельцем, используя психологическое давление и дезинформацию о полной блокировке всех счетов, и вымогают деньги за их “разблокировку” или под предлогом “защиты” средств», — пояснили в ведомстве.