Ночные гости с ножом: странное видео из подъезда многоэтажки в Ташкенте получило официальное объяснение

Видео вызвало бурную реакцию пользователей. В комментариях люди писали, что на кадрах явно запечатлены какие-то «неадекваты» и задавались логичным вопросом — почему такие персонажи свободно разгуливают по подъезду с холодным оружием.
Столичное ГУВД отреагировало оперативно и дало разъяснение по ситуации.
Как сообщили в ведомстве, 5 января около 01:35 41-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из многоэтажных домов Яшнабадского района стучал в дверь своего соседа, тем самым беспокоя его. При этом мужчина находился в общественном месте и незаконно носил предмет, который может быть использован в качестве холодного оружия, грубо нарушая общественный порядок.
По данному факту сотрудники органов внутренних дел района оперативно приняли меры, и правонарушитель был задержан.
В отношении него были оформлены административные протоколы по следующим статьям: 183 («Мелкое хулиганство»), 185−2 («Ношение холодного оружия либо предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия»), 194 («Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел»).
Собранные материалы направили в суд, который назначил мужчине наказание в виде административного ареста. При этом правоохранительные органы не уточнили, на какой именно срок он был арестован.
Также остаётся открытым вопрос: что именно делал мужчина с ножом на лестничной площадке соседа и зачем он решил выяснять отношения таким образом глубокой ночью. Кроме того, в сообщении правоохранителей ничего не сказано о втором мужчине, который находился на лестничной площадке. Куда он делся? На эти вопросы официального ответа пока нет.