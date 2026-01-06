Ночные гости с ножом: странное видео из подъезда многоэтажки в Ташкенте получило официальное объяснение

Также остаётся открытым вопрос: что именно делал мужчина с ножом на лестничной площадке соседа и зачем он решил выяснять отношения таким образом глубокой ночью. Кроме того, в сообщении правоохранителей ничего не сказано о втором мужчине, который находился на лестничной площадке. Куда он делся? На эти вопросы официального ответа пока нет.