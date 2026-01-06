ПВО уничтожила БПЛА в пяти районах Ростовской области

Губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о нейтрализации беспилотников в пяти районах Ростовской области, отметив отсутствие пострадавших.
В своем Telegram-канале Слюсарь сообщил, что с вечера в окрестностях Каменска, Чертковского, Тарасовского, Боковского и Шолоховского районов Ростовской области было произведено уничтожение БПЛА.
Информации о разрушениях не поступало, обошлось без жертв. В настоящее время ведется сбор дополнительной информации о возможных последствиях.
Ранее поступали сведения о том, что российскими средствами ПВО за три часа были ликвидированы 55 украинских беспилотных аппаратов, обнаруженных над территорией десяти субъектов Российской Федерации.
До этого глава Пензенской области Олег Мельниченко заявлял об уничтожении трех вражеских БПЛА над территорией региона силами российской противовоздушной обороны.