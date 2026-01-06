Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила БПЛА в пяти районах Ростовской области

В Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о нейтрализации беспилотников в пяти районах Ростовской области, отметив отсутствие пострадавших.

В своем Telegram-канале Слюсарь сообщил, что с вечера в окрестностях Каменска, Чертковского, Тарасовского, Боковского и Шолоховского районов Ростовской области было произведено уничтожение БПЛА.

Информации о разрушениях не поступало, обошлось без жертв. В настоящее время ведется сбор дополнительной информации о возможных последствиях.

Ранее поступали сведения о том, что российскими средствами ПВО за три часа были ликвидированы 55 украинских беспилотных аппаратов, обнаруженных над территорией десяти субъектов Российской Федерации.

До этого глава Пензенской области Олег Мельниченко заявлял об уничтожении трех вражеских БПЛА над территорией региона силами российской противовоздушной обороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше