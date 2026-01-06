В Казахстане из-за штормовой ситуации из автобуса эвакуировали 46 россиян

Согласно заявлению МЧС, на контрольно-пропускном пункте Есильского района Акмолинской области остался автобус с 46 пассажирами. Совместными усилиями спасателей МЧС, сотрудников полиции и местных властей все 46 человек, включая одного ребенка, были доставлены в ближайшие пункты обогрева. Установлено, что все эвакуированные являются гражданами Российской Федерации.