В Казахстане из-за штормовой ситуации из автобуса эвакуировали 46 россиян

В Акмолинской области Казахстана, в связи с действующим штормовым предупреждением и введенными ограничениями на дорогах, сотрудники спасательных служб провели эвакуацию 46 российских граждан из автобуса. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.
Согласно заявлению МЧС, на контрольно-пропускном пункте Есильского района Акмолинской области остался автобус с 46 пассажирами. Совместными усилиями спасателей МЧС, сотрудников полиции и местных властей все 46 человек, включая одного ребенка, были доставлены в ближайшие пункты обогрева. Установлено, что все эвакуированные являются гражданами Российской Федерации.
Представители МЧС обращаются к населению с просьбой принимать во внимание штормовые предупреждения и воздерживаться от поездок за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий.
Ранее «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение, охватывающее 17 регионов Казахстана, что привело к введению ограничений движения на отдельных участках дорог в северо-западной части страны из-за неблагоприятных метеоусловий.