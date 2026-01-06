Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане из-за штормовой ситуации из автобуса эвакуировали 46 россиян

Россиян, среди которых один ребенок, разместили в пунктах обогрева.

Источник: Аргументы и факты

В Акмолинской области Казахстана, в связи с действующим штормовым предупреждением и введенными ограничениями на дорогах, сотрудники спасательных служб провели эвакуацию 46 российских граждан из автобуса. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Согласно заявлению МЧС, на контрольно-пропускном пункте Есильского района Акмолинской области остался автобус с 46 пассажирами. Совместными усилиями спасателей МЧС, сотрудников полиции и местных властей все 46 человек, включая одного ребенка, были доставлены в ближайшие пункты обогрева. Установлено, что все эвакуированные являются гражданами Российской Федерации.

Представители МЧС обращаются к населению с просьбой принимать во внимание штормовые предупреждения и воздерживаться от поездок за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий.

Ранее «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение, охватывающее 17 регионов Казахстана, что привело к введению ограничений движения на отдельных участках дорог в северо-западной части страны из-за неблагоприятных метеоусловий.