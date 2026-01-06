В Твери ликвидируют последствия попадания БПЛА в квартиру многоэтажки

«Сейчас криминалисты детально устанавливают все обстоятельства случившегося в многоквартирном доме в Твери», — говорится в сообщении.
Власти также опубликовали снимки с места падения обломков дрона на жилой многоквартирный дом. В результате попадания фрагмента БПЛА в окно вспыхнул сильный пожар.
Ранее сообщалось, что Тверь оказалась под ударом: обломки украинского дрона рухнули на жилой дом. По свидетельствам очевидцев, небо сотрясли около пяти взрывов, прежде чем дрон врезался в девятиэтажку. В результате атаки один человек погиб, ещё двоих увезли больницу.
