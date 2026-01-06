Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Твери ликвидируют последствия попадания БПЛА в квартиру многоэтажки

В Твери обследуют квартиры в многоэтажке, пострадавшей от атаки БПЛА, сообщает региональное правительство. Врио губернатора региона Виталий Королёв распорядился оперативно восстановить тепловой контур и оценить ущерб квартир. Решение о возвращении жильцов или предоставлении им временного жилья будет принято после обследования — пока что здание будет находиться под круглосуточной охраной.

«Сейчас криминалисты детально устанавливают все обстоятельства случившегося в многоквартирном доме в Твери», — говорится в сообщении.

Власти также опубликовали снимки с места падения обломков дрона на жилой многоквартирный дом. В результате попадания фрагмента БПЛА в окно вспыхнул сильный пожар.

Ранее сообщалось, что Тверь оказалась под ударом: обломки украинского дрона рухнули на жилой дом. По свидетельствам очевидцев, небо сотрясли около пяти взрывов, прежде чем дрон врезался в девятиэтажку. В результате атаки один человек погиб, ещё двоих увезли больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше