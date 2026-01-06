Расчёты ПВО отразили атаки БПЛА в пяти районах Ростовской области

«Разрушений на земле не зафиксировано. Информация о последствиях уточняется», — добавил Слюсарь.
Ранее сообщалось, что пять беспилотников были успешно нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы на территории Пензы. На местах падения БПЛА уже работают экстренные службы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше