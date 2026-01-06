Ричмонд
Врио губернатора Тверской области прибыл на место падения БПЛА в Твери

Виталий Королев прибыл на место ЧП в Твери, где обломок украинского беспилотника попал в девятиэтажку.

Источник: Аргументы и факты

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев прибыл на место ЧП в Твери, где обломок украинского беспилотника попал в девятиэтажку. Об этом пишет Telegram-канал правительства региона.

«Виталий Королев прибыл на место происшествия в Твери, где произошло возгорание в одной из квартир. Глава региона проводит совещание с представителями экстренных и коммунальных служб», — говорится в публикации.

Также сообщается, что Королев поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур и провести обследование поврежденных квартир.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января врио главы Тверской области сообщил, что при отражении атаки БПЛА в Твери фрагмент вражеского беспилотника попал в окно одной из квартир на девятом этаже жилого дома.

