Косачев отреагировал на объявление США о зоне своих интересов

Российский сенатор Косачев поинтересовался реакцией Европы на заявление Госдепа США.
Российский сенатор Константин Косачев назвал интересной возможную реакцию европейских стран на заявление Госдепа США, объявившего Западное полушарие зоной интересов Вашингтона. Об этом он написал в своем telegram-канале, комментируя официальную позицию американского внешнеполитического ведомства.
«Помимо кричащего противоречия со всеми нормами и правилами, возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы?» — отметил Косачев в своем telegram-канале. Он напомнил, что на языках этих держав говорит большинство государств Западного полушария, что создает исторические и культурные связи.
Сенатор указал, что таким странам, как Великобритания, Испания, Португалия и Франция, данный регион также небезразличен. Косачев выразил любопытство относительно будущих официальных комментариев европейских министерств иностранных дел на этот шаг США.