Россиянам посоветовали не ехать в страну, где США устроили госпереворот: последние новости о захвате Венесуэлы

В Венесуэле проходят многотысячные митинги за Мадуро, слышна стрельба.
В Венесуэле, откуда США украли президента Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес, прошли многотысячные митинги. Люди требуют от американского лидера Дональда Трампа вернуть им Мадуро, которого сейчас судят в Нью-Йорке. Трамп в ответ лишь громко заявляет о том, что он был главный в захвате Венесуэлы и теперь управляет этой страной, а выборы нового главы там пройдут тогда, когда он посчитает нужным. Россия решительно осудила действия Штатов в ООН и призвал своих граждан воздержаться от поездок в республику. Подробнее о том, что сейчас происходит в Венесуэле, — в материале URA.RU.
Россиянам не стоит ездить в Венесуэлу.
Россиянам посоветовали не ездить в Венесуэлу.
Министерство экономического развития РФ выпустило официальную рекомендацию для россиян, призвав воздержаться от любых поездок в Венесуэлу в туристических целях. В заявлении ведомства, опубликованном в связи с произошедшими событиями, четко указана причина: «вооруженная агрессия Соединенных Штатов против Венесуэлы и угрозы повторных атак». Их данные передает aif.ru.
Российским туристам советуют отложить визиты до полной нормализации обстановки в этой южноамериканской стране. Эту позицию полностью поддерживает посольство России в Каракасе, которое также настоятельно рекомендует воздержаться от любых несущественных поездок.
Дипломатическая победа: Венесуэла в ООН.
Несмотря на военное поражение, Венесуэла смогла одержать важную дипломатическую победу на площадке Совбеза ООН. Как заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, международное сообщество в ходе заседания признало действия США от 3 января актом, противоречащим международному праву и Уставу ООН.
«Право было на стороне Венесуэлы. Не было места для манипуляций или двойных стандартов», — написал Хиль в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что атака была квалифицирована как прямая агрессия против неприкосновенности действующего главы государства и нарушение гуманитарных норм.
Власть в переходный период: «тигрица» у руля.
В условиях, когда президент Николас Мадуро оказался в заключении в США, конституционная власть в Венесуэле перешла к исполнительному вице-президенту Делси Родригес. Церемония ее присяги в качестве исполняющей обязанности главы государства прошла в парламенте и транслировалась в национальном эфире.
В своей эмоциональной речи Родригес назвала Мадуро и его супругу Силью Флорес «героями, находящимися в заложниках» и поклялась не знать покоя, пока Венесуэла не добьется своей «суверенной и независимой» судьбы. В международных СМИ за Родригес уже закрепились прозвища «тигрица» и «царица», данные, по некоторым данным, за ее жесткость и влияние в политических кругах. Ей предстоит управлять страной в один из самых сложных периодов её истории, балансируя между внутренним давлением, требованиями США и необходимостью сохранить легитимность.
Народный гнев: протесты в поддержку Мадуро и попытка переворота.
Венесуэльцы устраивают митинги в поддержку Мадуро.
Арест Мадуро вызвал взрыв народного негодования внутри Венесуэлы. В крупных городах, особенно у монумента национальному герою Симону Боливару в Каракасе, прошли многотысячные стихийные митинги. Участники акций с плакатами «Верните нам нашего президента!» обвиняют США в похищении главы государства и открытой интервенции. Кадры с места происшествия транслирует телеканал «Россия».
Параллельно с гражданскими протестами в столице начались вооруженные столкновения, пишут ряд иностранных СМИ, таких как Barrons, France Press и Resist Times и Crown Intelligence Group, чьи сообщения опубликованы в соцсети X. Поздно вечером 5 января в районе президентского дворца Паласио-де-Мирафлорес раздались интенсивные перестрелки. В социальных сетях появились видео с трассирующими снарядами, взрывами и звуками зенитного огня. По данным источников, близких к правительству, силы безопасности открыли огонь по неопознанным беспилотникам, приблизившимся к дворцу. Неофициально поступали сообщения о возможной попытке силового захвата власти или дестабилизации обстановки сторонниками радикальных решений в условиях вакуума власти. Правительство заявило, что ситуация взята под контроль.
Суд над Мадуро и заявления Трампа.
Тем временем в Нью-Йорке началась судебная процедура в отношении Николаса Мадуро. Его доставили в здание федерального суда, где ему должны предъявить обвинения, связанные с наркоторговлей. Любопытно, что дело было поручено 92-летнему судье Элвину Хеллерстайну, известному своими решениями, блокировавшими некоторые инициативы администрации самого Дональда Трампа в прошлом.
Президент США Дональд Трамп публично взял на себя ответственность за успех операции по захвату Мадуро, заявив в интервью NBC: «Я [главный в этой операции]». Он подчеркнул, что сейчас Венесуэлой управляют, и делает это специальная группа правительства в Вашингтоне, состоящая из ближайшего окружения Трампа. Он также допустил, что конфликт затянется, отметив, что выборов в Венесуэле в ближайшие 30 дней не будет, а восстановление нефтяной инфраструктуры страны при поддержке США может занять до 18 месяцев. Эти данные приводит ТАСС.
Трамп раскрыл и детали дипломатических контактов: его госсекретарь Марко Рубио, по словам президента, находится в «плотном контакте» с и.о. президента Делси Родригес. Администрация США уже предъявила ей ряд требований, включая прекращение поставок нефти «противникам США» (под которыми традиционно понимаются Россия, Китай, Иран), высылку иностранных агентов и в перспективе — проведение «свободных выборов» с ее последующей отставкой.
Реакция России: жесткое осуждение в ООН.
Россия заявила, что США совершили циничное преступление.
Официальная позиция Москвы была выражена резко и недвусмысленно. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил: «Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий». Его слова передает РИА Новости.
Возможная польза для России: геополитический анализ.
Многие аналитики на Западе (как, например, в материале немецкого издания Berliner Zeitung), считают, что эскалация в Венесуэле может открыть для России не только риски, но и новые стратегические возможности.
1. Морально-политический капитал. Агрессивные действия США в Западном полушарии размывают позицию Запада в попытках осудить Россию за спецоперацию на Украине. Это усиливает нарратив Кремля о том, что именно Запад является ревизионистской силой, разрушающей международное право. Данный тезис становится более убедительным для стран «Глобального Юга», которые сейчас активно развиваются и набирают силу, благодаря чему планомерно выстраивается многополярный мир.
2. Раскол в трансатлантических отношениях. Решительные односторонние действия США вызвали явный дискомфорт в Европе. Углубление этого раскола по «венесуэльскому вопросу» ослабляет единый фронт западных стран против России по другим направлениям.
3. США отвернет взор от Европы. Долгосрочная вовлеченность США в сложный процесс стабилизации Венесуэлы может отвлечь ресурсы и внимание Вашингтона от других регионов, включая Восточную Европу.