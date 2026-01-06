В Ростовской области ищут пропавшую без вести 73-летнюю женщину

В Ростовской области пропала 73-летняя жительница Цимлянска Антонина Сергеевна Шамрай (Жукова). Местонахождение женщины неизвестно с 4 января, к утру 6 января поиски еще не завершены. Ориентировку распространили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 153 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Предположительно, была одета в светло-голубую куртку, черные колготки, на голове была серебристая шапка. Обувь — белые туфли.
Женщина нуждается в медицинской помощи.
По обновленной информации, Антонину Шамрай могли видеть около полудня 4 января на трассе 60К-327 Цимлянск — Волгодонск. Волонтеры просят автомобилистов просмотреть записи с регистраторов. Возможно, кто-то проезжал мимо женщины.
Если вы проходили или проезжали мимо бабушки, или знаете о ее местонахождении, нужно срочно связаться с поисковым отрядом «ЛизаАлерт».
