Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ищут пропавшую без вести 73-летнюю женщину

Пропала 4 января: волонтеры ищут пожилую жительницу Цимлянска.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пропала 73-летняя жительница Цимлянска Антонина Сергеевна Шамрай (Жукова). Местонахождение женщины неизвестно с 4 января, к утру 6 января поиски еще не завершены. Ориентировку распространили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 153 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Предположительно, была одета в светло-голубую куртку, черные колготки, на голове была серебристая шапка. Обувь — белые туфли.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

По обновленной информации, Антонину Шамрай могли видеть около полудня 4 января на трассе 60К-327 Цимлянск — Волгодонск. Волонтеры просят автомобилистов просмотреть записи с регистраторов. Возможно, кто-то проезжал мимо женщины.

Если вы проходили или проезжали мимо бабушки, или знаете о ее местонахождении, нужно срочно связаться с поисковым отрядом «ЛизаАлерт».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.