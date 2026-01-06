Военные Таиланда заявили об остреле со стороны Камбоджи

Вооруженные силы Камбоджи совершили минометный обстрел таиландских позиций на Высоте 469, расположенной в приграничном районе Чонгбок провинции Убонратчатхани. В результате инцидента, как сообщило командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, транслированном по Пятому национальному телеканалу, один тайский солдат получил ранение от осколка.
В заявлении указывается, что камбоджийские подразделения приблизительно в 07:25 (03:25 по московскому времени) 6 января произвели несколько минометных выстрелов в направлении таиландской территории и позиций военнослужащих Таиланда вблизи Высоты 469 возле Чонгбока в провинции Убонратчатхани, что привело к ранению одного солдата.
Командование Второго военного округа сухопутных сил Таиланда подчеркивает, что данный обстрел является актом нарушения со стороны Камбоджи соглашения о прекращении огня, которое действует между двумя государствами с 27 декабря, после завершения 20-дневного конфликта в приграничной зоне.
Напомним, что тайско-камбоджийский пограничный конфликт, несмотря на установленный 28 июля режим прекращения огня, вновь вспыхнул 7 декабря 2025 года и продолжался до 27 декабря. В ходе столкновений обе стороны применяли тяжелое вооружение и технику, включая системы РСЗО, артиллерию, танки, авиацию, в том числе беспилотные летательные аппараты.