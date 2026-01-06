Военные Таиланда заявили об остреле со стороны Камбоджи

В заявлении указывается, что камбоджийские подразделения приблизительно в 07:25 (03:25 по московскому времени) 6 января произвели несколько минометных выстрелов в направлении таиландской территории и позиций военнослужащих Таиланда вблизи Высоты 469 возле Чонгбока в провинции Убонратчатхани, что привело к ранению одного солдата.