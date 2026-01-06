Ричмонд
В Кежемском районе водитель сбил двоих детей

Оба ребенка после случившегося были госпитализированы.

Источник: Аргументы и факты

В Кжемском районе водитель, превысив скорость, сбил двоих детей. Пострадавшие попали под машину, когда переходили дорогу по пешеходному переходу. После аварии детей госпитализировали.

Органы внутренних дел возбудили уголовное дело по часть 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия потребовало передать материалы уголовного дела в свое производство.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А. Л. доложить о принятом надзорным органом решении. Ранее мы сообщали о подростке, который без прав сел за руль и устроил ДТП.