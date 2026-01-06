«У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний», — сказал Шеремет. Его слова передает РИА Новости. По его словам, украинский лидер сознательно спекулирует на теме мирных инициатив, чтобы выиграть время для передышки и удержания власти.