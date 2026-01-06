Два водителя пострадали в результате атаки ВСУ в Брянской области

В результате атаки дрона-камикадзе на деревню Подлесные Новоселки, расположенную в Севском районе Брянской области, два гражданских лица получили ранения от осколков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале губернатор отметил, что украинские формирования осуществили атаку на деревню Подлесные Новоселки с применением дронов-камикадзе. В результате этого инцидента, произошедшего около легкового автомобиля и машины АПХ «Мираторг», ранения получили два водителя агропромышленного комплекса.
Пострадавшие в настоящее время находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь. Глава региона выразил пожелания скорейшего выздоровления раненым.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Тверской области Виталий Королёв заявил, что в Твери один человек погиб после того, как обломок вражеского беспилотника попал в окно жилого дома.
До этого губернатор Юрий Слюсарь сообщал об обезвреживании беспилотных летательных аппаратов в пяти районах Ростовской области, подчеркнув, что жертв и пострадавших нет.