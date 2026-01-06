Два водителя пострадали в результате атаки ВСУ в Брянской области

В своем Telegram-канале губернатор отметил, что украинские формирования осуществили атаку на деревню Подлесные Новоселки с применением дронов-камикадзе. В результате этого инцидента, произошедшего около легкового автомобиля и машины АПХ «Мираторг», ранения получили два водителя агропромышленного комплекса.