Бастрыкин взял на контроль расследование драки с поножовщиной в Екатеринбурге

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления доложить о расследовании инцидента, произошедшего в Екатеринбурге. Речь идет о массовой драке на складе, в результате которой один человек был ранен ножом и госпитализирован. Следствие квалифицировало действия нападавших как покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.