Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль расследование драки с поножовщиной в Екатеринбурге

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления доложить о расследовании инцидента, произошедшего в Екатеринбурге. Речь идет о массовой драке на складе, в результате которой один человек был ранен ножом и госпитализирован. Следствие квалифицировало действия нападавших как покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

В результате драки один человек был ранен.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления доложить о расследовании инцидента, произошедшего в Екатеринбурге. Речь идет о массовой драке на складе, в результате которой один человек был ранен ножом и госпитализирован. Следствие квалифицировало действия нападавших как покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Конфликт произошел на складе, который принадлежит одному из популярных маркетплейсов, расположенном на улице Черняховского в Екатеринбурге. По данным следственного комитета, в потасовке участвовали иностранные граждане и граждане РФ. В ходе драки одного из участников ударили ножом.

Следственным управлением СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко лично доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.