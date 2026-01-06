Бастрыкин взял на контроль расследование драки с поножовщиной в Екатеринбурге

В результате драки один человек был ранен.
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления доложить о расследовании инцидента, произошедшего в Екатеринбурге. Речь идет о массовой драке на складе, в результате которой один человек был ранен ножом и госпитализирован. Следствие квалифицировало действия нападавших как покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.
Конфликт произошел на складе, который принадлежит одному из популярных маркетплейсов, расположенном на улице Черняховского в Екатеринбурге. По данным следственного комитета, в потасовке участвовали иностранные граждане и граждане РФ. В ходе драки одного из участников ударили ножом.
Следственным управлением СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко лично доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.