В аварии под Таганрогом погибла пассажирка иномарки, есть пострадавший

Как уточнили в ведомстве, авария случилась днем 5 января на трассе Самбек — Матвеев-Курган в Матвеево-Курганском районе. Предварительно, водитель не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением, после это машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с автомобилем «ГАЗель 2834D». Потом оба автомобиля съехали в правый кювет.