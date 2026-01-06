В аварии под Таганрогом погибла пассажирка иномарки, есть пострадавший

В ДТП под Таганрогом пострадал 30-летний водитель автомобиля «Мицубиси Мираж» (Mitsubishi Mirage), его 58-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась днем 5 января на трассе Самбек — Матвеев-Курган в Матвеево-Курганском районе. Предварительно, водитель не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением, после это машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с автомобилем «ГАЗель 2834D». Потом оба автомобиля съехали в правый кювет.
На месте ДТП уже побывали следователи МВД, выясняются обстоятельства происшествия.
Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
