В аварии под Таганрогом погибла пассажирка иномарки, есть пострадавший

Лобовое ДТП с участием легковой иномарки и «ГАЗели» произошло на трассе под Таганрогом.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП под Таганрогом пострадал 30-летний водитель автомобиля «Мицубиси Мираж» (Mitsubishi Mirage), его 58-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась днем 5 января на трассе Самбек — Матвеев-Курган в Матвеево-Курганском районе. Предварительно, водитель не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением, после это машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с автомобилем «ГАЗель 2834D». Потом оба автомобиля съехали в правый кювет.

На месте ДТП уже побывали следователи МВД, выясняются обстоятельства происшествия.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

