В страшном ДТП под Пермью погибли три человека, включая пятилетнего ребёнка

Кадры с места смертельного ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Пермского края.
«Следствием установлено, что вечером на трассе Пермь — Березники произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибло три человека, включая пятилетнюю девочку», — указано в сообщении ведомства.
В результате инцидента пострадали еще двое взрослых и трое детей, получившие травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Следователи полагают, что водители нарушили ПДД, что привело к нескольким смертям по неосторожности (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Ранее массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырёх человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до четырёх.
