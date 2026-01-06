Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В страшном ДТП под Пермью погибли три человека, включая пятилетнего ребёнка

В Пермском крае в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, ещё пятеро пострадали. Инцидент произошёл накануне вечером, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Источник: Life.ru

Кадры с места смертельного ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Пермского края.

«Следствием установлено, что вечером на трассе Пермь — Березники произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибло три человека, включая пятилетнюю девочку», — указано в сообщении ведомства.

В результате инцидента пострадали еще двое взрослых и трое детей, получившие травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Следователи полагают, что водители нарушили ПДД, что привело к нескольким смертям по неосторожности (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Ранее массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырёх человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до четырёх.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.