В Тюменской области установлен суточный антирекорд по ДТП с пострадавшими

Водителей просят быть внимательнее и не рисковать своими жизнями и жизнями пассажиров.
За последние сутки в Тюменской области произошло восемь аварий с пострадавшими, в которых ранения получили 30 человек, включая восьмерых детей. Как рассказали URA.RU в управлении ГАИ региона, подобные цифры — это абсолютный антирекорд.
«Антирекорд по пострадавшим в ДТП людям зарегистрирован вчера в Тюменской области. За сутки произошло восемь аварий. Ранения получили 30 человек, в том числе — восемь детей», — сообщили в ведомстве.
Травмы получили пять девочек и трое мальчиков, им от двух до 17 лет. Четыре ДТП случились на федеральных трассах, причем три из них на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО. В них пострадали 24 человека. основные причины аварий — нарушение правил обгона и выезд на встречку.
Как ранее писало URA.RU, 5 января на трассе Р-404 в Уватском районе случились два ДТП. Ранения получили 10 человек.