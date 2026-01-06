Два водителя «Мираторга» пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

«В результате террористического удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ “Мираторг”, к сожалению, осколочные ранения получили два водителя агропредприятия. Мужчины доставлены в больницу», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что пять беспилотников были успешно нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы на территории Пензы. На местах падения БПЛА уже работают экстренные службы.
