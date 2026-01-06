Ричмонд
Два водителя «Мираторга» пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

В деревне Подлесные Новосёлки Брянской области два мирных жителя пострадали от осколочных ранений. Инцидент произошёл в результате атаки дрона-камикадзе. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что удар был нанесён по легковому автомобилю и кормовозу агропредприятия «Мираторг», в результате чего двое водителей получили ранения.

«В результате террористического удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ “Мираторг”, к сожалению, осколочные ранения получили два водителя агропредприятия. Мужчины доставлены в больницу», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что пять беспилотников были успешно нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы на территории Пензы. На местах падения БПЛА уже работают экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

