Украинский БПЛА попал в девятиэтажку в Твери, один человек погиб

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что один человек погиб после атаки беспилотного летательного аппарата в Твери.
Обломки БПЛА попали в окно квартиры жилой девятиэтажки в ходе отражения российскими силами ПВО атаки дронов ВСУ.
«Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3.45. Из соседней квартиры спасён пострадавший. Один человек погиб», — написал чиновник в Telegram-канале.
Также Королев сообщил, что в квартире произошел пожар, один человек погиб, еще два человека пострадали, они госпитализированы.
По его словам, жители соседних квартир были оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь.
Накануне стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа ликвидировали 55 беспилотника украинских боевиков, которыми они пытались атаковать объекты в нескольких регионах РФ.
В то время как с воскресенья российские ПВО сбили за сутки три управляемые авиабомбы, три снаряда HIMARS и 356 беспилотников ВСУ над разными регионами РФ.
Также Вооруженное силы Российской Федерации нанесли удар по ВПК Украины. ВС РФ поразили склады с боеприпасами ВСУ, а также вражеские центры обучения операторов дронов. Подвергся удару и военный аэродром на Украине.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что средствами РЭБ подавлен беспилотный аппарат в Волховском районе. О пострадавших атаки украинских БПЛА не сообщалось.
При этом пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Пулково вводились ограничения, связанные с обеспечением безопасности.
Как ранее писал сайт KP.RU, российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВС Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ.