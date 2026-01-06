За ночь силы ПВО сбили 129 украинских беспилотников над регионами России

«В период с 23:00 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 129 украинских дронов над регионами России», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество дронов было сбито в Брянской (29 единиц) и Белгородской (15) областях. Также значительное число аппаратов было уничтожено над Ярославской (13), Новгородской (10), Смоленской (9) и Курской (7), Пензенской (7), Тверской (6), Астраханской (5), Ростовской (5), Калужской (4), Орловской (2), Ленинградской (2) областями. Ещё 6 БПЛА сбито в Башкортостане и 2 — в Московском регионе. Единичные аппараты были зафиксированы над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, а также над Крымом и Татарстаном.
Ранее сообщалось, что два водителя «Мираторга» пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области. Инцидент произошёл в деревне Подлесные Новосёлки — обоих мужчин госпитализировали.
