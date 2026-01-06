Китайское издание Sohu назвало российские подлодки «Ясень» смертельной угрозой для авианосцев.
Китайское издание Sohu заявило, что только российские атомные подводные лодки проекта «Ясень» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал» представляют смертельную угрозу для авианосных ударных групп США. В своей аналитической публикации портал оценивает возможности российского флота в противодействии американскому военно-морскому могуществу.
«Россия обладает крупным и технологически развитым флотом ударных подводных лодок Эти “подводные призраки” остаются постоянной тенью над американскими авианосцами», — отмечается в материале Sohu. Авторы подчеркивают малозаметность этих субмарин и их способность незаметно отслеживать и атаковать цели.
Публикация указывает на уникальность российской многоуровневой системы противокорабельных ударов. Аналитики также обращают внимание на национальную стратегию России, которая, по их мнению, отличается более низким порогом для вступления в конфликт по сравнению с другими державами.