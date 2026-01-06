Ричмонд
Движение на участке трассы М5 «Урал» в Челябинской области ограничили из-за непогоды

Непогода парализовала движение на трассе М5 «Урал». С 1799 по 1548 км (Чебаркуль — граница области) временно закрыт проезд для автобусов, маршруток и грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: Life.ru

«В связи с погодными условиями, введено ограничение движения по автодороге М5 “Урал” (Москва — Челябинск) с 1799 км (г. Чебаркуль) по 1548 км (граница с Челябинской областью). До 14:00 (12:00 мск) 6 января. Для водителей пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для грузового транспорта», — указано в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный снег, метели, снежные заносы и гололедицу, а также порывы ветра до 20 м/с, водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от дальних поездок. Путешественникам, уже находящимся в пути, следует найти укрытие на специализированных стоянках или выбрать альтернативные маршруты. Автомобилистам необходимо проявлять максимальную осторожность и строго соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности.

Ранее массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырёх человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до четырёх.

