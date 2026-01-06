Движение на участке трассы М5 «Урал» в Челябинской области ограничили из-за непогоды

«В связи с погодными условиями, введено ограничение движения по автодороге М5 “Урал” (Москва — Челябинск) с 1799 км (г. Чебаркуль) по 1548 км (граница с Челябинской областью). До 14:00 (12:00 мск) 6 января. Для водителей пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для грузового транспорта», — указано в сообщении.