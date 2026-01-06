Движение на участке трассы М5 «Урал» в Челябинской области ограничили из-за непогоды

«В связи с погодными условиями, введено ограничение движения по автодороге М5 “Урал” (Москва — Челябинск) с 1799 км (г. Чебаркуль) по 1548 км (граница с Челябинской областью). До 14:00 (12:00 мск) 6 января. Для водителей пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для грузового транспорта», — указано в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный снег, метели, снежные заносы и гололедицу, а также порывы ветра до 20 м/с, водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от дальних поездок. Путешественникам, уже находящимся в пути, следует найти укрытие на специализированных стоянках или выбрать альтернативные маршруты. Автомобилистам необходимо проявлять максимальную осторожность и строго соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности.
Ранее массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырёх человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до четырёх.
Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.