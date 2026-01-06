Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Твери, есть погибший: что известно к этому часу. Фото

Украинский дрон ударил по жилому дому по улице Виноградова в Твери.
Тверская область подверглась атаке дрона ВСУ в ночь на 6 января — он влетел в квартиру жилой многоэтажки. Это привело к гибели человека и возникновению пожара. Еще двое мирных жителей пострадали. На место выехал врио губернатора региона Виталий Королев. Фото и видео с места происшествия и главное о прилете украинского БПЛА в квартиру — в материале URA.RU.
Хроника происшествия и оперативные действия.
В Твери в результате отражения атаки беспилотного летательного аппарата его обломок попал в окна одной из квартир на девятом этаже многоквартирного дома по улице Виноградова. Произошло возгорание. Открытое горение было полностью ликвидировано силами МЧС России по Тверской области в 3:45. Из соседней квартиры был спасен один пострадавший.
К сожалению, в результате происшествия один человек погиб. Двое пострадавших получили первую медицинскую помощь, им была предложена госпитализация. На месте происшествия организована работа оперативного штаба, жители соседних квартир эвакуированы, им оказывается необходимая помощь и поддержка.
«В Твери в многоквартирном доме, в одну из квартир которого попал обломок БПЛА, силами МЧС России по Тверской области полностью ликвидирован пожар. Двое пострадавших находятся в больнице. Силы и средства работают на месте», — передали слова временного главы региона Виталия Королева в telegram-канале Тверской области.
Работа на месте и поручения главы региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев оперативно прибыл на место происшествия. Он провел совещание с представителями всех экстренных и коммунальных служб, задействованных в ликвидации последствий.
Глава региона поставил четкие задачи:
В кратчайшие сроки закрыть тепловой контур повреждённого участка здания. Провести детальное обследование повреждённых квартир. По результатам экспертизы принять решение о возможности возвращения туда жителей или о предоставлении им временного жилья. Организовать круглосуточную охрану пострадавшего дома.
На место происшествия выехал и.о. главы региона Королев На месте продолжается работа экстренных служб Он дал поручения по решению сложившейся ситуации Жильцы нескольких квартир были эвакуированы Жилой дом в Тверской области подвергся атаке ВСУ.
Установление обстоятельств и реакция общественности.
В настоящее время криминалисты и следственные органы детально устанавливают все обстоятельства случившегося. Работа на месте продолжается.
Происшествие вызвало живой отклик среди местных жителей, они поделились мнением в комментариях местных пабликов и telegram-каналов. Комментарии отражают спектр эмоций — от страха и переживаний до поддержки действий властей:
«У меня собака уже час дрожит, к ногам жмется», — написала Зильда. «Реально ужасно», — сообщил Artem. «Неприятно с такси или когда свой маршрут строишь по навигатору, но тут я готов уступить данному неудобству», — отметил Максим Стайков.
«У нас губернатор на своем месте и знает что делать!!! Все наладиться! Это у [ВСУ] агония, понимают что все, этот — последний год СВО», — уверена Анна Пахомова. «Щас [губернатор] Фсе разрулит», — подчеркнул Vivat. Работа по ликвидации последствий и поддержке пострадавших продолжается под личным контролем врио губернатора Виталия Королева.